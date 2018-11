Steineklauben zur Kontemplation mit der Ars Electronica

Kommendes Jahr feiert das Festival sein 40-jähriges Bestehen – ein günstiger Zeitpunkt: Medienkunst beginnt zaghafte, aber ernst zu nehmende Schritte am internationalen Sammlermarkt und ist auch an den Kunstuniversitäten mittlerweile fest verankert. Ein wichtiger Partner ist hier die renommierte Central Academy of Fine Arts (CAFA)in Peking, die gerade dabei ist, das gesamte Ars-Electronica-Archiv ins Chinesische zu übersetzen – Linz ist internationaler Know-how-Träger für die Medienkunst im Fernen Osten.

Den Berliner Besuchern ringt man mit den gezeigten Installationen zunächst ein rätselndes Lächeln ab, um sie informierter in herausfordernde Zeiten zu entlassen. Die Installation „Iller“ von Prokop Bartoníček und Benjamin Maus etwa übt sich in robotischer Kontemplation: Sie sortiert Kiesel nach ihrem geologischen Alter. Ein hypnotisch-langweiliger Vorgang, der in die geologische Forschung Einzug halten soll.