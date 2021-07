Stefan Redelsteiner: "Mich interessiert Austropop nicht"

Sie und Wanda gehen seit geraumer Zeit getrennte Wege. Wann kam es zur Trennung? Wanda zu managen war dann lange Zeit meine einzige Aufgabe. Zwischen dem zweiten und dritten Album haben sich unsere Wege dann getrennt. Ich bin nicht mehr der Manager von Wanda und hatte mit der Produktion des dritten Albums auch nichts mehr zu tun.

Was waren die Gründe für diesen Schritt? Ich werde nicht bei meinem Goldesel gekündigt haben, weil alles so super für mich war. Aber ich werde jetzt auch kein schlechtes Wort über die Band, über die Zusammenarbeit mit den Jungs verlieren. Sagen wir es diplomatisch: Es hat mir keinen Spaß mehr gemacht. Die Atmosphäre hat für mich einfach nicht mehr gepasst. Beide Seiten sind sich ein bisschen auf die Nerven gegangen. Daher habe ich die Konsequenzen für mich gezogen und den Hut drauf geschmissen.

Für immer? Ich habe kein Interesse, jemals wieder mit Wanda etwas zu machen. Aber ich wünsche Ihnen an dieser Stelle alles Gute für die Zukunft.

Der Nino aus Wien, Wanda und Stefanie Sargnagel. Sie machen Künstler groß und werden dann von ihnen verlassen… Im Musikbereich bin ich immer von selbst gegangen.

Wie war das bei Sargnagel? Stefanie Sargnagel hatte eventuell nie vor, Autorin zu werden und Bücher zu schreiben. Als ich mit Ilias Dahimène den Verlag Redelsteiner Dahimène gegründet habe, haben wir uns gefragt: Wen kennen wir in unserem Bekanntenkreis, der ein Buch schreiben könnte. Wir sind dann auf Stefanie Sargnagel gekommen, die wir beide vom Fortgehen kannten. Wir haben ihre Facebook-Einträge auch immer sehr lustig und interessant gefunden und haben Sie dann angeschrieben und gefragt, ob sie daraus ein Buch machen möchte. Sie stimmte zum Glück zu. Wir konnten sie noch für ein weiteres Buch an unseren Verlag binden. Aber uns war klar, dass wir uns nicht mit so großen Verlagen wie Rowohlt messen können, auf dem Stefanie nun veröffentlicht. Der Kontakt mit Stefanie ist immer noch aufrecht, Aktuell treffen wir uns bezüglich einer möglichen Verfilmung des ersten Buchs.

Sie haben schon bei mehreren Acts ein goldenes Händchen gehabt. Was machen Sie richtig? Keine Ahnung. Mir fallen schneller Sachen ein, die ich nicht gut kann. Aber ich glaube, ich bin ein guter Psychologe und in strategischen Bereichen top. Ich kann mir gut vorstellen, welche Musik bei welcher Zielgruppe gut ankommt, was die Leute hören und lesen möchten. Dafür setze mich mit Künstlern intensiv auseinander und versuche durch viele Gespräche und Treffen, sie künstlerisch voranzutreiben. Ein Vorteil ist vielleicht auch, dass ich gute Songs sofort erkenne. Wenn man so will, haben alle Künstler, mit denen ich zusammenarbeite oder gearbeitet habe eines gemeinsam: Sie schreiben gute Songs. Ich konnte mir im Laufe der Jahre einen guten Ruf aufbauen. Nicht unbedingt in Österreich, denn da halten mich viele im Musikbereich für einen Deppen, einen Autisten, der nur Glück hat. Aber so ist sie eben, die österreichische Neidgesellschaft.

Warum haben Sie in der österreichischen Musikbranche nicht so hohe Sympathiewerte? Vielleicht liegt das an meiner Meinung zum heimischen Musikmarkt, den ich immer als Micky-Maus-Markt bezeichne. Viele sagen, das ist arrogant und überheblich. Aber das ist einfach nur realistisch. Ich habe meinen Fokus immer auf Deutschland gelegt. Dafür wurde ich hierzulande aber immer belächelt.

Dabei gelten Sie als „Retter des Austropop“… Mich interessiert Austropop nicht. Ich wollte den Austropop niemals neu beleben. Ich arbeite einfach mit dem Material, was da ist. Wäre ich in Seattle, würde ich wohl etwas mit Grunge machen.

Lange lag der heimische Musikmarkt im Koma. Was war der Grund? Als ich 2007 das Label Problembär gegründet habe, gab es eine Vielzahl an heimischen Bands, die sich am von England ausgehenden Revival der Gitarrenmusik abgearbeitet haben und alle so klingen wollten, wie die Altvorderen, von denen ich selbst Fan war und bin: The Strokes, The Smiths, Oasis usw. Aber niemand wartet auf eine Band aus Floridsdorf, die im Schulenglisch singt. Ich brauchte für mein Label also einen Künstler, der anders ist. Als ich dann das Label im Rahmen einer Sendung auf FM4 vorgestellt habe, hat sich danach ein gewisser Nino Mandl bei mir gemeldet, den man heutzutage als Der Nino aus Wien kennt.