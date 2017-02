Starvokalist Al Jarreau beendet Live-Karriere

Star-Vokalist Al Jarreau muss in Live-Pension gehen: Jarreau sei wegen Erschöpfung in einem Spital in Los Angeles und muss alle weiteren Daten seiner Tournee absagen, heißt es auf seiner Webseite. Auch in Hinkunft werde er nicht mehr live auftreten können. Er ziehe sich demnach "voller Trauer" von seiner Live-Karriere zurück und sei dankbar für die Konzerte der vergangenen fünf Jahrzehnte.

