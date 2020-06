Stars hautnah: Arbeit und Party in Cancún

Unübertroffenes Highlight der Partywoche ist die "Men In Black 3"-Party im " Coco Bongo", dem angesagtesten Nightclub Cancúns. Einer 1800 Menschen fassenden Kathedrale des gepflegten Lärms mit riesiger Bar in der Mitte und einer Bühne in zwanzig Metern Höhe. Auch hier wird uns wieder allerhand geboten: Plötzlich wird es dunkel, Rauch steigt auf und Pitbull schält sich aus der weißen Dampfwolke hervor. Der Rapper aus Miami singt nicht nur den neuen "Men In Black"-Titelsong, sondern gibt für uns auch ein Privatkonzert mit seinen Hits wie "I Know You Want Me". Der Floor tobt, alle, die noch Leben in sich haben, tanzen. Nach ein, zwei Tequilas sogar auf dem Bartresen, nachdem die dort postierten "Men In Black"-Doubles, die der reibungslosen Drink-Ausgabe buchstäblich im Wege standen, abgezogen sind. Übrigens, die oberste "Men In Black"-Regel lautet (wie uns Will Smith am Vormittag bei der Pressekonferenz erklärt hat): "Men In Black never smile".