Starregisseur Zeffirelli wettert gegen Scala und Pereira

Der italienische Starregisseur Franco Zeffirelli, der in einem Schreiben vehement gegen die Ausmusterung seiner "Aida"-Inszenierung des Jahres 2006 aus dem Repertoire der Scala protestiert hatte, wettert weiter gegen das Mailänder Opernhaus und seinen neuen Intendanten Alexander Pereira. "An der Scala werden die schlechtesten Aufführung der Welt gezeigt", so Zeffirelli gegenüber "La Repubblica".

"Es wäre noch vor kurzer Zeit undenkbar gewesen, dass an der Scala derartige Aufführungen gezeigt werden. Der Beschluss, meine Aida einem Theater in Kasachistan zu verkaufen, ist ein Affront, den ich nicht tolerieren kann. Kasachstan ist ein Land ohne jegliche Tradition im Bereich Oper und Kunst", so der 91-jährige Regisseur.