Stantejsky-Prozess: Richter würde Klage momentan nicht stattgeben

Genau diese Zeitspanne war auch bei der Einvernahme von Matthias Hartmann am Montagnachmittag das Hauptthema. Hartmann gab zu Protokoll, dass er aus menschlicher Sicht die Entlassung gerne verhindert hätte, das Vertrauen in Stantejsky sei angesichts von Überweisungen auf ihr eigenes Konto und einer "illegalen Zusatzpension" in ihrem Arbeitsvertrag in diesen Tagen jedoch "maßgeblich erschüttert" worden.

Am Tag der Entlassung habe man - u.a. gemeinsam mit Bundestheater-Holdingchef Georg Springer - dennoch einen "Fächer an Möglichkeiten" diskutiert, den man noch prüfen wollte - darunter die Variante, ob Stantejsky als Referentin zu deutlich reduzierten Bezügen ("etwa 6.000 Euro") am Haus gehalten werden könnte. Diese Lösung wäre juristisch jedoch nicht möglich gewesen, so Hartmann, daher war die Entlassung unumgänglich.

Die Frage, ob Stantejsky für die Zeit nach der Entlassung bereits ein konkretes Vertragsangebot vorlag, ist - neben der Rechtzeitigkeit der Entlassung - für die Rechtsvertreterinnen der ehemaligen kaufmännischen Geschäftsführerin ein zentraler Punkt. Richter Eckert bestätigte, dass das natürlich "ein absolutes No Go" wäre, sah jedoch aktuell nicht, dass Springer "so fahrlässig gegenüber der Republik agieren würde".