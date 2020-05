Staatsoper: Kaufmanns Teufelspakt in Wien

Szenisch ein Nichts, musikalisch sehr schön – auf diesen Nenner lässt sich die aktuelle Spielserie (Reprisen: 4., 7., 10. Februar) von Charles Gounods "Faust" im Haus am Ring bringen. Denn die schon bei der Premiere 2008 nur rudimentär vorhandene Inszenierung hat sich endgültig in ihre Bestandteile aufgelöst; die Interpreten sind auf Eigeninitiative angewiesen.

Und das ist im konkreten Fall sogar gut, steht doch mit Jonas Kaufmann in der Titelpartie ein echter Singschauspieler zur Verfügung, der alle Nöte des mit dem Teufel paktierenden Faust sichtbar macht. Auch stimmlich bleibt der Tenor dieser Partie nichts schuldig, verfügt er doch über eine strahlende Höhe (ein kurz abgerissener Ton ist mehr als verzeihlich), schöne Lyrismen und eine längst an Wagner-Helden geschulte Tiefe. Ein mehr als gelungenes Rollendebüt an der Staatsoper.