St. Pölten: Schloemer bekommt Nachfolgerin

Der künstlerische Leiter Joachim Schloemer verlässt Ende der Saison 2012/’13 das Festspielhaus St. Pölten, am Donnerstag wird nun in Wien seine Nachfolge offiziell präsentiert. Dem Vernehmen nach dürfte es sich dabei um eine Nachfolgerin handeln, die beruflich von Berlin nach St. Pölten übersiedelt: Die in Wien geborene Dramaturgin Brigitte Fürle, derzeit künstlerische Leiterin von "spielzeit europa" im Rahmen der Berliner Festspiele, dürfte 2013 laut KURIER-Informationen auf Schloemer folgen.

Fürle hat bereits bei zahlreichen prominenten Institutionen in Österreich und Deutschland gearbeitet. Sie war bei den Wiener Festwochen tätig, über München (1999 bis 2001 war sie Dramaturgin am Bayerischen Staatsschauspiel) und Frankfurt (schauspielfrankfurt) kam sie 2002 zu den Salzburger Festspielen. Dort kuratierte sie bis 2004 die (damals) neue Schiene "Young Directors Project". 2006 übernahm Fürle ihre jetzige Position bei den Berliner Festspielen.