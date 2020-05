Spiras Erfolge für die Zweisamkeit

Zwar muss sich Spira immer wieder mit dem Vorwurf auseinandersetzen, sie führe Kandidaten vor - Stichwort: Großaufnahmen von fragwürdigen Deko-Teilen. Andererseits ist ihr hoch anzurechnen, dass in ihrer Sendung auch Menschen mit außergewöhnlichen Lebenswegen ihr Herz öffnen dürfen. Männer dürfen weinen, alte Menschen dürfen sich nach körperlicher Liebe jenseits von bloßem Handerlhalten sehnen.



In der der Bilanzsendung (Montag, ORF 2) erzählt der 50-jährige Wirt Pepi, wie er vor fünf Jahren durch die "Liebesg'schichten" den Alois gefunden hat: "Es war Liebe auf den ersten Blick." Nun möchte er sich aber von seinem Freund, der ihn noch immer "wie am ersten Tag liebt", trennen und sucht für ihn einen neuen Mann. Günther, 51-jähriger Pensionist aus Wien-Donaustadt, sehnte sich nach einer "verschmusten Frau, mit der ich am Abend kuscheln kann". Gleich nach der Sendung hat er Petra, Mutter zweier Söhne, getroffen und sich sofort in sie verliebt. Jutta, 50-jährige Raumpflegerin und Rapid-Fan aus Wien-Meidling, war vier Jahre lang allein, bis sie via "Liebesg'schichten" ihre Traumfrau fand. Mit ihr ist das Leben nun "wunderwunderschön, und die Liebe ist supersupertoll". Gut gelaufen ist es auch für Alfred, einen 66-jährigen Witwer aus Niederösterreich. 770 Damen interessierten sich für ihn. 20 von ihnen hat er schon getroffen. Die meisten haben ihm gefallen. Er könnte sich nun vorstellen, mit mehreren Frauen zusammenzuleben.



TV-Tipp: "Liebesg'schichten und Heiratssachen", Montag (10. Oktober), 20.15 Uhr , ORF 2