Spindelegger: Kein ORF-Deal mit der ÖVP

Die SPÖ will zudem dem ORF weiter Budgetmittel zukommen lassen. Als "Beitrag zur Zukunfts- und Qualitätssicherung", so Klubchef Josef Cap. Sein ÖVP-Pendant Karlheinz Kopf sieht dafür keinen Grund. Das Geld sei als Überbrückungshilfe für die Restrukturierungsphase gedacht gewesen. Der ORF erhält bis 2013 160 Millionen als Abgeltung für Gebührenbefreiungen. Wrabetz rechnet nicht mehr mit den Budgetmitteln.



Der Privatsender-Verband (VÖP) kritisiert indes die Wrabetz-Ankündigung, ein Programmfenster auf KiKa anzustreben, als "wildern" im privaten Bereich. VÖP-Chef Klaus Schweighofer: "Dies passiert alles nur, um von substanziellen Problemen im eigenen Haus und im Programmbereich abzulenken". Zudem sei der Name ORF III für den neuen Kultur- und Infospartenkanal "in-akzeptabel und irreführend". Der ORF weist die Kritik zurück.