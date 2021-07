Sophia Loren, die letzte Legende

Sophia Loren Geboren als Sophia Scicolone am 20. September 1934 in Rom. Aufgewachsen in Armut bei ihrer Mutter in der Nähe von Neapel.

Privates Mit 14 Jahren erstmals Schön- heitskönigin, lernt sie mit 16 den Filmproduzenten Carlo Ponti kennen, der ihre Karriere maßgeblich beeinflusst. Die Ehe wird erst 1966 anerkannt. Die Loren hat zwei Söhne Carlo jr. (* 1968), Edoardo (*1973) und drei Enkel. Ehemann Carlo Ponti stirbt 2007.

Wohnsitze Die Loren besitzt Villen in Rom, am Genfer See, in Kalifornien und ein Apartment in New York.

Zum 80er im Fernsehen „Arabeske“ (1966) mit Sophia Loren und Gregory Peck, 17. September, 23.50 Uhr, ORF 2.