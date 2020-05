The Makemakes: Tag eins im Blitzlicht

Wutentbrannt über korrupte Banker rocken The Makemakes zu Beginn ihres selbstbetitelten Debüt-Albums durch "Sweet Home". Mit ähnlicher Attitüde geht es weiter: Oft sind die Songs roher als der ESC-Beitrag "I Am Yours". Arrangiert sind sie ganz im Retro-Stil mit Gitarren, Orgel oder Klavier. "Big Bang" und "Light In The Tunnel" sind reiner Blues-Rock und "You Are Not Alone" ist poppiger Punk. Aber auch wenn der Sound so vielleicht nicht so originell ist, wie etwa der von Bilderbuch, liefern The Makemakes mit diesem Debüt doch eine durchwegs unterhaltsame und oft auch mitreißende Platte. Denn nicht nur der einzigartigen Stimme von Sänger Dominic Muhrer, die im Timbre gelegentlich sogar an Eddie Vedder von Pearl Jam erinnert, hört man die Leidenschaft an, mit der hier musiziert wird.