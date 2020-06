Song Contest in Österreich: Fast alles ist möglich

Die Zeit für den Song Contest 2015 in Österreich läuft: Am Montag absolvierte eine Delegation des Veranstalters, der European Broadcasting Union (EBU), das erste Arbeitstreffen im ORF-Zentrum. Entscheidungen über mögliche Veranstaltungsorte wurden noch nicht getroffen. So viel scheint klar: Die Vorgaben lassen der Produktion vor Ort sehr viel Spielraum. So scheint auch der zuletzt ventilierte Rathausplatz weiter möglich. Allerdings steht die Produktionssicherheit über allem. Am Montag ging es vor allem um organisatorische und technische Abläufe.

Theoretisch könnte der ORF auch noch die Abhaltung des Song Contests ablehnen. Kein Zurück gibt es für den ORF dann ab dem 1. Juli. Bis dorthin hat er übrigens auch Zeit, eine Bankgarantie über die das Unternehmen betreffenden Kosten vorzulegen.