Song Contest: Gesangs-Diplomatie

Als Beispiel nennt er den Beitrag, den Israel 2009 zum Song Contest schickte: "There must be another way" wurde von einer jüdischen und einer arabischen Israelin gemeinsam gesungen und handelte vom Wunsch nach Frieden und Einigkeit. "Es ging nicht darum, den Bewerb zu gewinnen, sondern um die Botschaft", sagt Amir, der die beiden Frauen damals zum Song Contest nach Moskau begleitete. "Wir haben 300 Interviews in internationalen Medien gegeben. Es ist uns gelungen, den ESC als Brücke zu verwenden – nicht zur zwischen Israel und Europa, sondern auch zwischen Arabern und Israelis."

Der Staat mische sich in Israel nicht in die Song-Auswahl ein, sagt Amir, es sei Sache der Künstler, welche Botschaften sie transportieren wollen. Wobei die Vorauswahl nicht einheitlich organisiert sei. Heuer etwa tritt für Israel der 16-jährige Nadav Guedj an – er gewann eine Castingshow, deren Hauptgewinn die Teilnahme war.