Song Contest: Erstmals mit Gebärdensprache-Dolmetschern

Bei der 60. Ausgabe des Eurovision Song Contests werden heuer in Wien erstmals sowohl alle Lieder, als auch die Bühnenmoderationen live von gehörlosen Dolmetschern in die Internationale Gebärdensprache übersetzt. Seit knapp 40 Wochen studieren speziell geschulte gehörlose Performer die 40 Songs der Teilnehmernationen für den sogenannten Eurovision Sign ein.

Beide Semifinale (19. und 21. Mai) sowie die Finalshow (23. Mai) werden den teilnehmenden Ländern als HD-TV-Signal zur Verfügung gestellt, alle drei Events sind ebenfalls via Internet-Live-Stream abrufbar. In Österreich ist der Eurovision Sign außerdem auf ORF 2 Europe zu sehen. "Das ist eine Frohbotschaft für gehörlose Menschen, denn wider Erwarten reichen Untertitel nicht, um ihnen Sendungsinhalte zu vermitteln. Die deutsche Schriftsprache ist für hörbeeinträchtigte Menschen wie eine Fremdsprache, die sie nur unzureichend verstehen", hieß es dazu in einer Aussendung des Wiener Gehörlosen-Schulungsinstituts equalizent.