Nach einer Nacht im Museum

Ein russischer oder gar ein australischer Sieg; eine fliegende Conchita und ein brennendes Klavier: All das war am Samstagabend beim Song-Contest-Finale in der Wiener Stadthalle möglich.

Dass aber der Liederwettbewerb zu zwei neuen Werken im Leopold Museum führen würde, damit hat wohl niemand gerechnet. Und dennoch: Seit Sonntag hängen dort Bilder von The Makemakes und der deutschen Teilnehmerin Ann Sophie.

KURIER-Karikaturist Tex Rubinowitz hat sie in seine Ausstellung gehängt, die all jenen Künstlern gewidmet ist, die beim Song Contest null Punkte erzielten.

Während in Deutschland angesichts der ausgebliebenen Punkte Krisenstimmung herrscht und ARD-Verantwortliche ankündigen, den Song Contest neu denken zu wollen, nehmen es die Burschen aus Mondsee mit Humor. "We are the Zeroes of our Time", posteten die Makemakes auf Facebook; die "Nullen unserer Zeit" sind eine selbstironische Anspielung auf den Siegersong des Schweden Måns Zelmerlöw. Der sang nicht von Zeroes, sondern von "Heroes", also Helden; und wurde in Schweden wie ein ebensolcher empfangen. Dort liebt man den Song Contest wie wohl nirgendwo anders; der sechste Sieg des Landes bei der Eurovision ist nicht nur deshalb Grund zur Euphorie. Bereits am 1. September wollen die Schweden anfangen, ihren Kandidaten für die Austragung im Jahr 2016 zu suchen.