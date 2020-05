Public Viewing fällt regelrecht ins Wasser

Keine guten Nachrichten für Song Contest-Fans: Die Wettervorhersage für das Public Viewing am Wiener Rathausplatz könnte kaum schlechter sein. Meist ist es verregnet, die Temperaturen sind gedämpft, prognostizierte die ZAMG am Donnerstag. Am Samstag, am Tag des ESC-Finales, schüttet es fast durchgehend bei kühlen Temperaturen von zehn Grad.

Für Donnerstag ist die Prognose noch ein bisschen besser. Zwar regnet es tagsüber in Wien sehr häufig, die Niederschläge lassen gegen Abend jedoch nach. Zum Beginn des Semifinales wird es dann voraussichtlich schon trocken sein. Es weht mäßiger Wind aus Nordwest, aber mit abendlichen Temperaturen um zwölf Grad ist es ziemlich kühl.