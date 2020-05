Conchita wurde mit Platin überrascht

Conchita Wurst hat für ihr Debüt " Conchita" ( Sony), das am 15. Mai erschienen ist, bei der Pressekonferenz in der Wiener Stadthalle am Donnerstag Platin erhalten. "Das ist unglaublich", sagte die 26-Jährige, die vom raschen Erfolg sichtlich überrascht war. "Vielen Dank an meine Fans. Das habe ich nicht erwartet", freute sich die vom Bub aus Bad Mitterndorf zur Queen of Europe mutierte Künstlerin.

Das Debütalbum biete alle Gefühlslagen auf, beschrieb die ESC-Vorjahressiegerin ihr erstes Werk, dessen Entstehung auch aus eigennützigen Motiven zu erklären sei: "Ich wollte mich selbst unterhalten. Ich sehe mein Leben als Musical, will am Fenster sitzen und einen traurigen Barbra-Streisand-Song hören." Für den Erfolg hat Conchita jedoch immer noch keine Erklärung: "Ich bin es nicht gewöhnt zu gewinnen, und ich bin es nicht gewöhnt, bekannt zu sein", beantwortete sie eine dahingehende Frage. Anstrengung sei es jedenfalls keine, das zu tun, was man liebe.

Ihre Autobiografie ist inzwischen in sechs Sprachen erschienen, verriet sie. "Ich sagte dem Verleger, dass ich doch erst 26 Jahre alt bin, da kann man doch noch keine Memoiren schreiben", beschrieb die Pop-Diva dann ihre Zweifel, ob es für das Buch "Ich, Conchita", das im Frühjahr publiziert wurde, nicht zu früh gewesen wäre. Eine spanische und eine russische Version würden noch fehlen.