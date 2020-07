Coole, supercoole, megacoole Langeweile

Es nützt alles nichts. Mein Urteil lautet: für den Songcontest 2015 sind sie fast alle untauglich. Die Kompositionen wie auch die Interpreten.

Ausnahme: Zoe mit ihrem französischsprachigen Beitrag "Filou", der an Gloria Gaynors "I Will Survive" erinnert. Immerhin könnten wir dafür von frankophilen Ländern Punkte einheimsen.

Fast hat man den Eindruck, es ist nebensächlich, mit welchem musikalischen Beitrag Österreich repräsentiert wird. Der Fokus der ORF-Verantwortlichen liegt auf der Show-Inszenierung und der technischen Austragung – und hier will man mindestens mit der Vorgängerstadt Kopenhagen gleichziehen.

Nach dem Versagen der Fernsehdirektion, der beträchtliche Budgetmittel zur Verfügung standen, ist nun wohl ORF-Generaldirektor Wrabetz als Letztverantwortlicher am Zug. Nach dem Reglement entscheidet allein die nationale Sendeanstalt über die Teilnehme am Songcontest. Am 16. März ist Abgabeschluss. Bis dahin kann ein mutiger Alexander Wrabetz bei Bedarf seinen Joker ziehen... (über den ich erst in meiner nächsten Kolumne mehr erzähle). So betrachtet doch ansatzweise spannend.

Was allerdings wenig mit dem bisher Gehörten und Gesehenen zu tun hat.

( Markus Spiegel)