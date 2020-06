ESC: Wildcard für deutschen Vorentscheid vergeben

Newcomerin Ann Sophie aus Hamburg hat sich den letzten freien Startplatz beim deutschen Vorentscheid für den Eurovision Song Contest (ESC) gesichert. Die 24-Jährige setzte sich am Donnerstagabend gegen neun Konkurrenten bei einem Clubkonzert in der Hansestadt durch und tritt nun am 5. März in Hannover gegen sieben Mitbewerber um das Ticket zum ESC-Finale am 23. Mai in Wien an.

Die Zuschauer der im NDR Fernsehen live übertragenen Show kürten die Sängerin mit ihrem Titel "Jump The Gun" zur Siegerin. Die Veranstalter hatten erneut einen Startplatz für den Gewinner der sogenannten Wildcard reserviert - knapp 1.300 Nachwuchskünstler bewarben sich darum. Im vergangenen Jahr siegte das Trio Elaiza beim Clubkonzert und sang schließlich auch für Deutschland beim ESC.