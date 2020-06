Song Contest: Nächste Tickettranche ab Donnerstag erhältlich

Seit dem gestrigen Montag steht fest, in welchem Halbfinale die einzelnen Teilnehmerländer des 60. Eurovision Song Contest in Wien starten werden: Nun gibt der ORF die nächste Tickettranche in den Verkauf - diesesmal für die insgesamt sechs Semifinalshows. Ab Donnerstag (29. Jänner) um 9.00 Uhr können Karten für die sogenannten Jury-, die Family- und die offiziellen Halbfinals gekauft werden.

So gibt es Tickets für die eigentlichen, im TV übertragenen Halbfinals am 19. und 21. Mai, in dem je 16 respektive 17 Länder um jeweils zehn Finalplätze rangeln. Zusätzlich zu den beiden Semifinalshows gibt es Karten für die jeweils tags zuvor angesetzten Durchläufe für die internationalen Fernsehjurys, die abgesehen von der Abstimmung am Ende ident ablaufen und für die "Family-Shows" am Tag selbst um 15 Uhr, die als Durchlaufprobe ebenfalls gleich wie das Halbfinale selbst ablaufen.