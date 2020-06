ESC: Freiwillige Helfer gründen eigenen Chor

Die freiwilligen Helfer des Eurovision Song Contests, dessen Finale am 23. Mai in Wien stattfindet, sind auch abseits ihres Lieblingsformats wettbewerbsfreudig: 41 Volunteers haben nun den Chor "Voices of Volunteers" gegründet - um beim ORF-Format "Die große Chance der Chöre" anzutreten, das ab 17. April in ORF eins ausgestrahlt wird. Gecoacht werden Sänger aus neun Ländern von Monika Ballwein.