60. Song Contest: Kongress und Konzert zum Jubiläum

Am 24. April wird in der British Academy of Film and Television Arts (BAFTA) ebenfalls in der britischen Hauptstadt dann eine eigene Konferenz zum Thema stattfinden. Dabei möchte die EBU dem Einfluss des Song Contests auf die europäische Öffentlichkeit in den vergangenen sechs Jahrzehnten nachspüren.

Im Fokus soll stehen, wie der ESC für verschiedene Interessensgruppen zur Plattform wurde und wie nationale und europäische Identitäten mittels des Wettbewerbs kreiert wurden. Geladen sind sowohl Wissenschafter als auch Kommentatoren oder einstige Teilnehmer des Events. Als Aushängeschild wird dabei erneut Österreichs ESC-Queen Conchita Wurst fungieren, die ihr Leben seit dem Triumph von Kopenhagen revuepassieren lassen soll.