Frühstart für Österreichs Song-Contest-Vertreter Nathan Trent: Eigentlich sollte das Lied des 24-jährigen Tiroler erst am Dienstag im ORF präsentiert und bei Ö3 das erste Mal gespielt werden. Aber bereits in der Nacht auf Montag fanden sich verschiedene Youtube-Channels mit der Nummer "Running on Air" im Netz. Trent setzt auf eine midtempo Gitarrenballade in der Tradition von Ed Sheeran.

Gegenüber derstandard.at begründete der ORF den Kaltstart des Songs damit, dass verschiedene Streamingplattformen längere Zeit für den Upload von Liedern benötigten und man sicherstellen wollte, dass "Running on Air" direkt nach der offiziellen Radiopremiere am Dienstag verfügbar sei.