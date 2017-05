Ganz entspannt konnte sich der österreichische Song-Contest-Kandidat Nathan Trent das 1. Semifinale am Dienstagabend in Kiew ansehen. Er ist nämlich erst beim zweiten Durchgang am Donnerstag an der Reihe.

Bei der ersten großen Live-Show vor 11.000 Menschen stimmten nur die teilnehmenden Länder, sowie Italien, Spanien und Großbritannien (die direkt im Finale stehen) über das Weiterkommen ab. 18 Kandidaten standen zur Auswahl, 10 kamen ins Finale.

Diese 10 Länder und ihre Songs sind weiter:

Moldawien - Sunstroke Project Aserbaidschan - Dihaj Griechenland - Demy Schweden - Robin Bengtsson Portugal - Salvador Sobral Polen - Kasia Mos Armenien - Artsvik Australien - Isaiah Zypern - Hovig Belgien - Blanche

Den größten Applaus gab es für den ruhigen Song von Portugal. „Amor pelos dois" kommt ohne laute Töne und große Show aus, überzeugte aber dennoch die Zuschauer vor Ort. Auch was die Wettquoten angeht wurde Salvador Sobrals Lied nun weitaus höher gereiht. Der Sänger reiste später als die restlichen Kandidaten nach Kiew. Er soll sich wegen seiner Erkrankung (die man nicht genauer erläutern will) so wenig wie möglich weg von seinem Zuhause in Portugal aufhalten.

Favorit scheidet aus

Als Favorit galt Finnland, das von dem Duo Norma John vertreten wurde. Mit der Ballade „Blackbird“ erhielt Finnland dann aber zur Überraschung vieler allerdings kein Ticket fürs Finale.

Laut ORF-Kommentator Andi Knoll gab es einige schiefe Töne mehr als bei den Proben - Probleme mit der Technik wurden vermutet.

Alle Songs der Kandidaten (1. Halbfinale):