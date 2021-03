Son Of The Velvet Rat: Neue Platte aus der gespaltenen Wahlheimat USA

Es heißt zwar „Solitary Company“, dieses neue Album von Son Of The Velvet Rat, aber der Titel hat wenig mit Corona zu tun. „Natürlich fließt die Stimmung einer bestimmten Zeit immer in ein Album mit ein“, sagt der steirische Musiker Georg Altziebler, der mit seiner Frau Heike hinter diesem Bandprojekt steht. „Aber ich habe den Titel-Song schon 2019 auf Tour im Art-Hotel Carlton Arms in New York geschrieben, das eine spezielle Atmosphäre hat. Und als Albumtitel bezieht sich ,Solitary Company’ darauf, dass es kein trauriges Album ist, sondern dass man mit genügend Vorstellungskraft auch mit sich selbst in Gesellschaft sein kann.“