Sommerspiele Perchtoldsdorf mit "Macbeth"

Premiere: 4. Juli. Man kann es ruhig beim Namen nennen. Muss nicht "das schottische Stück" sagen. So lange keine Schuhe auf dem Tisch stehen, kein Spiegel verhängt ist, morgens alle mit dem rechten Fuß aufstehen ... Aberglaube? Bitte! Dietmar König kann da nur abwinken. Lange schon steckt er sich vor Vorstellungen keine glücksbringende Kastanie mehr ein. Ohne also spielt er (Premiere: Mittwoch) mit seiner Frau Alexandra Henkel in Perchtoldsdorf Lord und Lady "Macbeth". Das Paar übersiedelt vom Burgtheater in den Burghof. Und denkt nicht an das Unheil, dass das Aussprechen des M-Namens angeblich heraufbeschwört. Dabei hätte König dazu Grund genug. 2008 als er am Akademietheater in Stephan Kimmigs Regie den Thane of Cawdor gab, ging schief, was schiefgehen konnte: "Bei der Premiere fiel die Tonanlage aus, einmal blieb der Vorhang unten. Aber das habe ich alles hinter mir gelassen und gehe leicht in die neue Inszenierung rein."

Die ist von Hakon Hirzenberger – und interpretiert Macbeth nicht als blutrünstigen Fiesling. König: "Ich lese ihn als Krieger, der einen ehrlichen Blick aufs Leben hat, integer, treu ist, eine gute Ehe führt, dem König und dem Allgemeinwohl dient. Bis ihn die Weissagung der Hexen in eine menschenverachtende, blutrünstige Situation treibt."