Soko sieht das Samrtphone als Waffe gegen Polizeibrutalität

So schön hatte sich Soko, die als Stephanie Sokolinski in Bordeaux geborene Musikerin, ihr Video zum Song „Oh To Be A Rainbow“ aus dem neuen Album „Feel Feelings“ vorgestellt. „Ich wollte einen Ball der Queer-Szene zeigen, mit ganz vielen Leuten, die tanzen und glücklich sind“, erklärt die 34-Jährige, die mit ihrer Freundin in Los Angeles lebt. „Wegen des Corona-Lockdowns musste ich stattdessen eines mit null Leuten und einer Mini-Crew machen. Ich habe selbst Regie geführt, damit eine Person weniger am Set ist, habe mir etwas Weißes angezogen, mein digitales Equipment in eine große Halle gestellt und Bilder von Regenbogen auf mich projiziert.“

Auch wenn Soko das als künstlerischen Kompromiss sieht, eine falsche Interpretation des Songs ist es nicht. Denn der hat nicht nur das Feiern der Queer-Community zum Thema, sondern auch die Gefühlswelt der Menschen im Allgemeinen: „Es geht auch um die Magie eines Regenbogens, den es nur gibt, wenn Sonne und Regen gleichzeitig da sind“, erklärt sie im Interview mit dem KURIER. „Das ist für mich die perfekte Parallele zu unseren Gefühlen: Die Magie des Glücklichseins kannst du nicht erfassen, wenn du immer glücklich bist. Das geht nur, wenn du das Auf und Ab des Lebens annimmst. Dann kannst du das Glücklichsein als Silberstreif am Horizont erkennen und dafür dankbar sein.“