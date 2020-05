Sprecht über Politik, nicht über Haare

der KURIER

Alsdie ob einer Flugverspätung gestresstein Wien im Raucherbereich des Café Prückel trifft, wirkt sie zunächst sehr zurückhaltend. Ob die Buchmesse längerfristig den Fokus auflegen wird? "Kann sein. Kommt drauf an, was übersetzt wird." Was sie zum Nobelpreisträgersagt? "Nichts. Er ist nicht auf Finnisch übersetzt." Warum sie sich bereits als sehr junge Frau intensiv mitVergangenheit auseinandergesetzt hat? "Ist doch nichts Besonderes. Das lernt man ja in der Schule." Ob es ihr gefällt, wenn ihr Stil als "Mischung aus Tolstoi und Tarantino" beschrieben wird? Jetzt taut sie ein bisschen auf, lächelt sogar. "Ja, ich mag Tolstoi und ich mag Tarantino."

Wirklich auskunftsfreudig wird Oksanen, als es um die Ereignisse in der Ukraine und das Verhalten Russlands geht. "Die rechten Parteien Europas unterstützen Russland. Das ist besorgniserregend. Europa sollte mit einer Stimme sprechen und Russland gegenüber bestimmter auftreten. Russland ist sehr gut darin, die antiamerikanischen Tendenzen in Europa auszunutzen. Stellen Sie sich vor, England würde beschließen, Irland zu besetzen! Russland ist das einzige Land, dem man solche Aktionen nachsieht. Auch ich bin kein Fan der US-Politik, aber nicht jeder, der gegen die USA ist, ist für ihren Feind, die Welt ist nicht so schwarz-weiß."