"So wie du bist": Murnberger-Dreh in Wien

Ich lach' ständig", meinte Gisela Schneeberger einmal, und: "Die komischen Rollen sind die dankbareren." So kennt man die bayerische Kabarettistin. Als langjährige Film- und Bühnenpartnerin von Gerhard Polt und einstiges Mitglied des " Monaco Franze"-Ensembles.

Doch das ist nur eine Seite ihres Könnens. So rasch, wie Schneebergers Stimme von Süßholzraspeln ins Keifen gleiten kann, so schnell wechselt sie ihr Spiel von Komödiantin zu Charakterdarstellerin. Folgerichtig steht die Münchnerin dieser Tage in Wien für eine Tragikomödie, Titel: "So wie du bist", vor der Kamera.



"Ich glaube, ich kann beides, lustig und streng", so die Schauspielerin. "Ich hab' ja fürs Kino und Fernsehen bereits einige ernste Sachen gespielt, wie den Ingrid-Noll-Krimi ,Der Hahn ist tot' oder in Doris Dörries ,Bin ich schön?' Und eigentlich wollte ich schon auf der Schulbühne tragische Rollen spielen, die schönen, traurigen Prinzessinnen, aber die hat man mir nie gegeben". Schneeberger lacht.