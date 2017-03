So war "Maximilian": Hauptsache nicht peinlich

Historienverfilmungen sind per se albern. Schauspieler, die man zuletzt im „Tatort“ oder irgendeiner Vorabendserie gesehen hat, stehen in Kostümen wie frisch aus dem Faschingsverleih herum und werfen einander Sätze an den Kopf, die man so nie sagen würde, außer… ja, in Historienverfilmungen. „Maximilian“ (seit Mittwoch auf ORFeins) schafft es, diese offensichtlichen Fallen zu umgehen - immerhin ist mit Regisseur Prochaska und Martin Ambrosch die Creme-de-la-Creme der heimischen Fernsehfilmmacher am Werk.

Der 15-Millionen-Dreiteiler spielt im nur punktuell von Fackeln erhellten Halbdunkel; das erspart manche Ausstattungspeinlichkeit. Und hilft der Stimmung auf die Sprünge. In einer schönen, fast poetischen Szene irrt Maximilian (Jannis Niewöhner) nahkämpfend durch einen Nebelwald. Klettert einen Felsen hinauf, raus aus dem Nebel und springt auf der Flucht vor seinen Verfolgern in einen See. Das hebt sich wohltuend ab von der Durchschnittsfernsehware, die sonst im (öffentlich-rechtlichen) Fernsehen geboten wird.

Schwanzwedeln

Und die Sätze? Verursachen hier keine Beulen. (Abgesehen von dem narkotisierend-nichtssagenden Untertitel "Das Spiel von Macht und Liebe.") Miriam Fussenegger darf in einer Szene die schönen Sätze sagen: „Männer sind wie Hunde. Wenn man sie füttert und manchmal nett zu ihnen ist, wedeln sie mit dem Schwanz.“ Kriegt vielleicht keinen Literaturnobelpreis, aber hey, mit unseren Gebührengeldern hat man die „Wanderhure“ finanziert.

Teil eins hatte am Mittwoch 739.000 Zuschauer. Am Donnerstag wird der zweite, am Freitag der dritte Teil ausgestrahlt. Am Samstag gibt es übrigens ein weiteres Prochaska/Ambrosch-Projekt zu sehen: „Spuren des Bösen – Begierde“ mit Heino Ferch in der Hauptrolle.