Slim Shady ist tot: Eminem veröffentlicht Nachruf auf Kunstfigur

Nun aber geht es Slim Shady an den Kragen: Auf seinem neuen, zwölften Album will Eminem "The Death of Slim Shady (Coup de Grâce)“ thematisieren, hat er wie berichtet angekündigt. Zur Ankündigung gab es ein Video, das im Stil einer True-Crime-Sendung vom Tode von Slim Shady berichtet. Darin kommt auch sein Weggefährte 50 Cent zu Wort: „Er ist kein Freund, er ist ein Psychopath.“