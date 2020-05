"Sleeper Cell": Amis als Terroristen

Die US-Serie "Sleeper Cell" startet am Dienstag um 23.55 Uhr auf ATV. Vorerst werden nur die zehn Folgen der ersten Staffel gezeigt. Ursprünglich wurde die Serie ab Dezember 2005 auf dem Kabelsender Showtime ausgestrahlt und von der Kritik positiv aufgenommen - sie wurde unter anderem für den Emmy nominiert.



Geschrieben und koproduziert wurde "Sleeper Cell" (" Schläferzelle") vom 39-jährigen Drehbuchautor Kamran Pasha. Pasha, geboren in Karachi, Pakistan und aufgewachsen in New York, gehört zu jenen aufstrebenden pakistanischstämmigen Künstlern, die sich in den vergangenen zehn Jahren einen Namen in Hollywood machen konnten. "Es gab eine Zeit, da konnten die Entscheidungsträger in Hollywood Pakistan kaum auf einer Landkarte finden", erzählte Pasha der Herald Tribune. "Die meisten muslimischen Rollen wurden von Griechen gespielt." Das hat sich seit 9/11 geändert. " Hollywood wollte authentische Darsteller."