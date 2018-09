Slash im Interview: „Die Mädls kugelen immer noch überall rum“

Was vermissen sie aus der wilden Zeit?

Ich bin jetzt seit 13 Jahren clean und habe nie mehr Drogen genommen oder Alkohol getrunken. Aber ich vermisse das überhaupt nicht. Ich bereue es auch nicht, denn ich hatte jede Menge Spaß dabei. Ich bin da hinein geraten, weil mir zwischen den Konzerten oder den Tourneen langweilig war – es war ein Zeitvertreib. Deshalb war mein Fokus gleich wieder voll bei der Musik, als die Sauferei und die Drogen weg waren. Ich hatte nie das Gefühl, ich kann ohne dem nicht kreativ sein, was den meisten nach dem Entzug passiert. Ich war ja auch davor schon kreativ. Und alles andere, der Rock, die Musik, die Tourneen und die Mädchen, die überall herumkugeln – das ist ja alles immer noch da!

Also vermissen Sie gar nichts?

Wenn ich ganz ehrlich bin, das Einzige was mir gelegentlich abgeht, ist mal ins Pub auf ein schönes, kaltes Guinness zu gehen. Das ist aber das einzige, für das ich einen Anflug von sehnsüchtiger Romantik verspüre.

Dürfen Sie nicht einmal ein alkoholfreies Bier trinken?

Ich bin Alkoholiker und ich glaube, wenn ich einmal mit einem anfange, falle ich um, brauche dann vielleicht 20 richtige Krügerl. Und ich haben ja auch echt viel Glück gehabt. Ich fühle mich gesegnet, dass ich noch da bin. Denn in der wilden Zeit damals hatte ich viele Male jeden Grund und jede Chance, den Löffel abzugeben. Und all das war ja auch mit so viel Exzess verbunden, dass ich so oft nicht wusste, wo ich war und was ich tat. Ich kann mich an so vieles gar nicht mehr erinnern. Heute in der Zeit der sozialen Netzwerke, wo alles sofort an die Öffentlichkeit kommt, will ich so nicht leben. So viele Leute, die ihre Sehnsucht, sich auf Twitter oder Facebook zu präsentieren, nicht kontrollieren können, sagen dann Dinge, die sie später bereuen. Das brauche ich nicht.