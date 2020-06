Skulptur von Medardo Rosso in Rom gestohlen

Eine Skulptur des italienischen Bildhauers Medardo Rosso (1858-1928) ist in Rom gestohlen worden. Die Büste wurde aus der nationalen Galerie zeitgenössiger Kunst entwendet, in der eine Ausstellungen zu Ehren des Turiner Künstlers stattfindet. "Das kranke Kind" gilt als eines der Meisterwerke Rossos. Es entstand 1889, der Kopf ist knapp 28 Zentimeter groß.

Die Ermittler überprüfen die Aufnahmen der Videoanlagen der Galerie. Am Freitagnachmittag hatte ein Aufseher der Galerie den Diebstahl gemeldet. Auf den Bildern der Videoanlagen ist ein Mann mit einer Krawatte und einem Fotoapparat am Hals zu sehen, der sich der Skulptur nähert und sie unter seine Jacke steckt, berichteten italienische Medien. Eine groß angelegte Suchaktion ist im Gange, um den Dieb aufzuspüren. In der selben Galerie waren vor 16 Jahren Werke von Cezanne und Van Gogh gestohlen worden.

Von Guillaume Apollinaire war Rosso 1918 als "bedeutendster lebender Bildhauer" bezeichnet worden. Ein Jahr zuvor war Auguste Rodin gestorben, der gemeinsam mit Rosso eine Wende in der Entwicklung der Bildhauerei einleitete, aus der die moderne Kunst hervorgegangen ist.