Skandal-Künstler Jeff Koons in Wien

Vorbild und Inspiration sind ihm alte und sehr alte Kunstwerke allerdings auch motivisch. An die Venus von Willendorf ist nicht nur seine eigene Venus aus einem rosa Neonluftballon angelehnt, auch in anderen Skulpturen bezieht er sich explizit darauf. "Sie funktioniert so gut als Fruchtbarkeitssymbol, weil sie als Frau gesehen werden kann, aber man könnte ihre Form auch als männliches Glied interpretieren", erklärt er - und fühlt sich in solcher Bildsprache so richtig wohl. Wenn er sich ein Zeitalter aussuchen könnte, in dem er gerne als Künstler tätig gewesen wäre: "Das Neolithikum."

Und wo seine Kunst in 500 Jahren ausgestellt werden solle? "Umgeben von Ideen", sagt er. Denn auch hier, in diesem Haus voll mit bedeutenden Werken, "ist keine Kunst in irgendeinem der Objekte in diesem Gebäude. Die Kunst passiert erst in der Interaktion mit dem Betrachter." Dass er selbst auch bei alten Meistern Werke bevorzugt, in denen Körper, Sexualität und Sinnlichkeit im Vordergrund stehen, scheint da nur natürlich. "Da geht es um die primären Beziehungen. Darum, was es bedeutet, Mensch zu sein."

Für das KHM hat der gestrige Abend "ein neues Kapitel in der Geschichte des Museums aufgeschlagen", wie Sabine Haag betonte. In der neuen Reihe werden verschiedene Formate - wie Ausstellungen zeitgenössischer Kunst (die erste allerdings erst 2013 mit Lucian Freud), Ausstellungen, die von zeitgenössischen Künstlern kuratiert werden (wie im Herbst von Ed Ruscha), die Bespielung des Theseus-Tempels im Volksgarten sowie die Gesprächsreihe mit Künstlern, Kuratoren und Kritikern - angeboten.