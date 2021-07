Es gibt in einem Kritikerleben viele Filme, die in die Kategorie " Vernichtung wertvoller Lebenszeit" fallen. Was nicht weiter erwähnenswert wäre: Auch Theaterfans oder Buchkritiker müssen sich durch gar schreckliche Aufführungen beziehungsweise Schmöker arbeiten. Manches lässt einen aber dann doch an seiner eigenen Aufnahmefähigkeit des Inferioren zweifeln.

Ein wunderbares Beispiel dafür ist dieser Film. Erstaunlicherweise wurde hier die Fortsetzung eines Horrorschockers gedreht, bei dem nach dem ersten Teil eigentlich nichts übrig geblieben ist. Nur Leichen und verbrannte Erde. Und jetzt zieht die von ihrem Ehemann drangsalierte Courtney Collins mit ihren Zwillingssöhnen Dylan und Zach ( Bild) in das abgelegene Haus, das durch die Morde an der Familie Oswalt berühmt geworden ist. Einer der Buben hat gleich Albträume, ihm erscheinen grausame Kinder und der Bughuul, der Dämon, der das Haus verflucht hat. Im Keller lagern Filmrollen mit Szenen, die vom IS stammen könnten: Menschen werden bei lebendigem Leib verbrannt, ihnen wird der Kopf von Krokodilen abgebissen, eine Familie wird mit Stromschlägen gefoltert, bis das Fleisch raucht. Leider muss der Zuseher all diese Brutalitäten mitansehen. Oder eben nicht: Diesen Film kann man genüsslich versäumen. Wirklich.

