"Singin' In The Rain" in den Kammerspielen

Von Hollywood über das antike Rom bis in den Wiener Gemeindebau - Werner Sobotka kommt künstlerisch viel herum. In den Wiener Kammerspielen setzt er das Musical "Singin' In The Rain" in Szene, an der Volksoper bereitet er sich auf die Inszenierung von Stephen Sondheims "Die spinnen, die Römer" vor. Und im Wiener Rabenhof wird Sobotka die "Staatskünstler" Maurer, Scheuba, Palfrader für den ORF ins Bild setzen.



Zuvor aber wird noch kräftig geflutet. Denn bei Sobotkas Umsetzung von "Singin' In The Rain" wird es recht feucht in der Josefstadt-Dependance in der Wiener Rotenturmstraße.

"Noch stehen die Kammerspiele nicht unter Wasser", lacht der Regisseur. "Aber logistisch war das schon eine große Herausforderung. Wir haben für die Regenszene eine Art Kanal unter die Bühne eingebaut. In der Pause wird das Wasser dann mit 'Wasserstaubsaugern' herausgepumpt."



Wie aber bringt man ein so großes, aufwendiges Musical auf die doch eher kleine Bühne der Kammerspiele? Sobotka lacht: "Leicht ist das nicht, aber ich liebe Herausforderungen. Ich glaube, wir haben eine sehr schöne Version des Stoffes gefunden." Sobotka weiter: "Ich mag es, mit relativ geringen Mitteln etwas auf die Beine zu stellen, in der Hoffnung, dass es funktioniert."