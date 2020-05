"Singin' In The Rain" - ein echter Smash-Hit

Schön langsam sollten die professionellen Wiener Musical-Anbieter ein wenig nervös werden. Denn die Konkurrenz wird größer und größer. Und sie kommt von einem Theater, von dem man solche Unternehmungen nicht unbedingt erwarten würde.



Doch wenn in den Kammerspielen Regisseur Werner Sobotka antritt, um (auf kleinem Raum und mit geringen Mitteln) ein klassisches Musical auf die Bühne zu hieven, dann ist der Erfolg scheinbar garantiert, dann kommt das Publikum auf seine Rechnung. Im konkreten Fall heißt das: "Singin' In The Rain" (Buch: Betty Comden und Adolph Green, Musik: Nacio Herb Brown und Arthur Freed) hat alles, was ein Smash-Hit so braucht.



Denn Sobotka hält sich zwar eng an den berühmten Film mit dem im Regen tanzenden Gene Kelly, macht aber erst gar nicht den Fehler, dieses Meisterwerk kopieren zu wollen. Im Gegenteil. Sobotka und sein Team haben eine kluge, mit Zitaten aus der Film- und Musical-Geschichte gespickte Fassung erstellt, setzen auf Tempo, Timing und (Irr-)Witz.