"Sieh' dich um, James": Finaler Bond-Trailer ist da

Im soeben veröffentlichten finalen Trailer zum 24. Bond-Abenteuer " Spectre" ist der österreichische Oscarpreisträger Christoph Waltz als Bösewicht noch ausführlicher zu sehen als in den bisherigen Versionen. Als Franz Oberhauser, Chef der mysteriösen Gemeinorganisation, steht er James Bond ( Daniel Craig) direkt gegenüber, und sagt: "Sieh' dich um, James. Alles woran du geglaubt hast - ein Trümmerhaufen."

Oberhauser fragt: "Warum bist du hier?"

Bond: "Ich bin hier, um dich zu töten."

Oberhauser: "Und ich dachte, du bist hier, um zu sterben."

Auch in Österreich gedrehte Action-Szenen sind zu sehen. So setzt sich 007 in einer Almhütte ab, um sich ganz seiner Suche nach jener mysteriösen Organisation zu widmen, mit der er durch seine Vergangenheit irgendwie verbunden zu sein scheint. Ebenda wird er gemeinsam mit Dr. Madeleine Swann ( Lea Seydoux) in eine Verfolgungsjagd verwickelt, bei der die beiden im Auto von einem Kleinflugzeug die Piste hinabgejagt werden. Gedreht wurde Anfang des Jahres in Sölden, Altaussee sowie Obertilliach.

Auch abseits des düsteren Alpenpanoramas ist der Trailer actionreich ausgefallen, zeigt Bond u.a. über einstürzende Dächer in Mexiko-Stadt rennen und im Zweikampf in einem Helikopter. Am 6. November kommt " Spectre", der zweite Bond-Film unter der Regie von Sam Mendes und Daniel Craigs bereits vierter Einsatz als Spion im Geheimdienst Ihrer Majestät, in die heimischen Kinos.