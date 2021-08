Kinderbuchautorin: "Es wird immer Leute geben, die träumen“

Und dies gelingt offenbar in großem Ausmaß. Die Bücher wurden bisher in mehr als 20 Sprachen übersetzt und verkauften sich weltweit rund vier Millionen Mal. Ein Grund für den Erfolg könnte sein, dass sich auch Erwachsene von den Geschichten angesprochen fühlen. Sánchez Vegara: „Wenn ich meine Nachforschungen anstelle, entdecke ich viele neue Dinge über die Charaktere. Ich kann also verstehen, dass es auch Eltern so geht. Ich denke, dass es die Bindung stärken kann, wenn Kinder merken, dass sich Eltern wirklich für ihre Bücher interessieren.“

Ans Ende jedes Buches ist eine ausführlichere Biografie mit Originalfotos gestellt. Dort ist im Fall von Coco Chanel vermerkt, dass sie zwischenzeitlich mit den Nazis kollaborierte. „In der Geschichte wäre das für vierjährige Kinder zu schwer zu erklären, sodass die Grundbotschaft verloren gehen könnte“, erklärt Sánchez Vegara. „Ich versuche aber, Blickwinkel zu finden, um auch Probleme anzusprechen. Natürlich kannst du nicht auf alles eingehen, weil der Tod für Kinder beängstigend ist.“

Das schwierigste Buch sei jenes über die von den Nazis ermordete Anne Frank gewesen, sagt sie. „Ich beende meine Bücher nie mit dem Tod. Am Ende steht das Kind, das auf seine Leistungen als Erwachsener blickt. Das war in diesem Fall nicht möglich. Wir haben das Buch in Schwarz-Weiß illustriert, damit es für jüngere Kinder nicht so anziehend ist.“

Dass jedes Buch von einer anderen Person illustriert wird, war zunächst Zufall: Weil Ana Albero, die Zeichnerin von „Coco Chanel“, keine Zeit für das zweite Buch (über Frida Kahlo) fand. Sánchez Vegara: „Mittlerweile ist es das, was das Projekt einzigartig macht: Es sind Menschen aus vielen Ländern und Kulturen beteiligt.“

So wurde Marie Curie von der Wiener Künstlerin Frau Isa gezeichnet. Für nächstes Jahr ist übrigens ein Buch über einen „Dreamer“ aus Österreich geplant: Hollywood-Star und Erfinderin Hedy Lamarr.