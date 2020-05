Sido sucht auf ORF die "Blockstars"

Bis Ende September werden zehn Kandidaten zwischen 18 und 25 gesucht, die Anfang Oktober in eine von Sido betreute Musik-WG einziehen. Was dabei herauskommt, zeigt ORFeins ab 15. Dezember in sieben Doku-Folgen (donnerstags um 21.55 Uhr), dazu kommt eine Abschluss-Show.



In Deutschland sei das Interesse an seinem Projekt gering gewesen, erklärte Sido bei einem Pressetermin im angesagten Wiener Club Fluc. "Meine Kontakte sind in Österreich viel besser. In Österreich bin ich von der Beliebtheit her Dieter Bohlen." Nach Österreich passt er seit seiner Wandlung vom Rebellen zum Liebling der Nation wahrscheinlich auch ganz gut. "Ich habe jetzt den Anspruch, ein guter Mensch zu sein. Ich möchte in den Himmel ," sagte er der FAZ. Man darf sich ein Augenzwinkern dazudenken.



INFO: Bewerbungen an sido@orf.at oder unter 01 522 1911 -17.