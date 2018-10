Shonda Rhimes verdient bei Netflix über 400 Millionen

Wie macht man seinen Status in Hollywood fest? Mit dem höchsten Gehalt. Dies hat die „Grey’s Anatomy“-Erfinderin Shonda Rhimes (48) in der Nacht auf Dienstag unterstrichen, als sie bei „Elle Magazine's Women in Hollywood“-Gala bekannt gab, sie sei die bestbezahlte Showrunnerin der ganzen Branche – inklusive aller Männer. Rhimes wechselte im Vorjahr vom TV-Sender ABC zum Streaminganbieter Netflix. Wieviel sie genau verdient, verriet sie nicht – allerdings ist mit dieser Ansage klar, dass es sich um mehr als 400 Millionen Euro handelt. Dies ist nämlich die Gage, die ihr Kollege Greg Berlanti bei Warner Brothers bekommt, wie im Sommer bekannt wurde – bis zu Rhimes Outing der offiziell bestverdienende Drehbuchautor.