Shark Night: Killer und Killerhai im Sumpf

Cary Fukanaga verfilmte " Jane Eyre", einen Klassiker der Mädchenliteratur, als brillante Schauer-Romanze.



Schläge auf den Kopf, bis das Kind fast ohnmächtig wird. In der Kälte auf einem Sessel stehen, bis sich die Lungenentzündung in den Körper gefressen hat. Früh an Tuberkulose sterben. Die brutale Geschichte einer Kindheit und Jugend im viktorianischen England - " Jane Eyre" von Charlotte Brontë - zählt zu den Klassikern der schaurig-romantischen Mädchenliteratur und gehört mit mindestens zehn Kinoverfilmungen auch zu den Klassikern der großen Leinwand. In US-Regisseur Cary Fukanagas brillanter Balance zwischen Gothic-Schauer, Werwolf-Angst und Wald-Horror erstarkt Jane Eyre vom heimatlosen Waisenmädchen zur unabhängigen Frau mit eisernem Willen. Und den kann sie dringend brauchen.



Nach grässlicher Kindheit im Internat landet Jane auf Schloss Thornfield, wo sie als Gouvernante engagiert wird. Als ihr Arbeitgeber und zukünftiger Liebhaber Mr. Rochester wie der Gottseibeiuns in einer Nebelschwade neben ihr auftaucht und danach gleich fluchend vom Pferd fällt, kündigt sich alles andere an als eine zartbesaitete Liebesgeschichte.



Michael Fassbender gibt den Schlossherrn als zerquälten, unberechenbaren Choleriker. Wenn Rochester ausflippt, wird wild durch die Luft geschossen, und die Frauen lassen die Köpfe noch tiefer sinken. Gleichzeitig legt Fassbender aber immer wieder seine Gefühle blank, dass einem der Atem weg bleibt.



Und Mia Wasikowska (bekannt aus " Alice im Wunderland") ist eine tolle Jane Eyre. In ihrem fast durchscheinenden Gesicht tritt erst auf den zweiten Blick die Schönheit hervor und legt die Bandbreite ihrer Ausdruckskraft frei, die sich hinter den blassen Zügen verbirgt. Gleich zu Filmbeginn, der minutenlang ohne Worte auskommt, jagt Jane durchs

Hochmoor, schluchzend, stolpernd durch eine Landschaft, die nichts tröstliches anbietet. Der Regen peitscht, der Wind heult - der ganze Kinoapparat weint. In farblich umwerfend schönen Bildern und mit Hingabe zum Detail, wenn auch mit etwas zu viel Musik, erzählt Fukanaga von den Grausamkeiten der romantischen Liebe. Jane Eyre liebt ihren mystischen, unberechenbaren, ihr gesellschaftlich überlegenen Mann. Aber solange sie ihm nicht auf Augenhöhe begegnen kann, will sie ihn nicht haben. Und das ist doch eine gute Lektion im Twilight-Land der Teenage-Love.



Alexandra Seibel



KURIER-Wertung: **** von *****



INFO: DRAMA, GB/ USA 2011. 120 Min. Von Cary Fukanaga. Mit Mia Wasikowska.