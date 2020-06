Sex! Körper! Kirche!

Rastas – ein Einzelkämpfer, der in Melbourne bereits 2006 eine ähnliche Schau realisierte – bettet diese Werke in einen christlichen Kontext ein: In der „Theologie des Leibes“, die sich auf Papst Johannes Paul II. beruft, geht es darum, Körperlichkeit als etwas Gottgegebenes zu begreifen. Rastas’ Mitstreiter George Elsbett, Mitglied der Kongregation „ Legionäre Christi“, liefert in einem Begleitheft Ausführungen dazu.

Bemerkenswert ist, dass sich die Schau auch an das Thema Missbrauch heranwagt: Etwa mit einem „Schrein für die Opfer“, auf den neben Votivbildern Teddybären montiert wurden, oder mit Anders Krisárs Buben-Torso, auf dem Abdrücke einer Erwachsenen-Hand sichtbar sind.

Was der Künstler selbst mit diesem Werk intendierte, bleibt allerdings offen; man könnte sagen, dass die Schau Kunst instrumentalisiert. Das allerdings hat in der Kirche Tradition; hier geschieht es auf ungewöhnliche und ästhetisch reizvolle Weise.