Serbien als Land "im Dazwischen"

Anica Dobra ist in Deutschland ein Fernsehstar, sie macht aber auch Off-Mainstream-Produktionen in Serbien. Wie wichtig war sie für den Film?

In Serbien ist Anica eine Ikone, sie sucht sich ihre Filmrollen aber sehr sorgfältig aus. Ich hab die Hauptrolle für sie geschrieben und, ehrlich gesagt, ich hätte nicht weiter gewusst, wenn sie mir abgesagt hätte. Sie ist eine faszinierende Schauspielerin und hat einen tollen Charakter. Mit ihr zu arbeiten war ein Traum, der wahr geworden ist.



Im Film entpuppt sich Anica als eine Frau, die nach Unabhängigkeit strebt. War es Ihnen wichtig, eine Frau zu zeigen, die in einem von Männern dominierten Mikrokosmos ihren Weg macht?

Wow, das klingt ja, als ob ich ein großer Vorkämpfer des Feminismus wäre! Die Wahrheit ist, ich kann mich eher für den Postfeminismus erwärmen. Gender ist kein Thema für mich. Es könnte genauso ein Mann sein, der das durchzieht. Eines ist klar: Es ist interessanter, dass eine Frau das Geld stiehlt und abhaut. Aber was mich dabei am meisten interessiert hat, ist: Was ist der Preis, seinen eigenen Weg zu gehen? Unter welchen Voraussetzungen kann etwas wie "Glück" tatsächlich existieren? Und am wichtigsten: Kann man wirklich an die Liebe glauben? Auf all diese Fragen müssen die Charaktere im Film ihre eigenen Antworten finden.



Dafür, dass es eigentlich um ziemlich ernste Themen geht, hat der Film einen speziellen Humor. Und: Er ist voll von sehr einprägsamen Bildern. Inwieweit haben die Filme von Emir Kusturica ihre Arbeit beeinflusst?

Der Humor kommt eher von dem speziellen Temperament und Einfühlungsvermögen, dass wir in Serbien haben. Gerade in den dunkelsten Momenten neigen wir dazu, lustig zu sein. Auch wenn sich das schizophren anhört - ich finde es normal und auch gesund. Das hält alles in Balance.

Kusturica ist hier klarerweise eine riesenhafte Figur im Filmschaffen, der man schwer entkommen kann. Ich bewundere seine Arbeit, er ist ohne Zweifel ein Genie. Aber ich sehe meine Arbeit nicht in seiner Nachfolge.

Aber es gibt da eine lustige Sache in Bezug auf Kusturica: Vor ein paar Jahren zog er nach Mokra Gora, ein kleines Dorf, aus dem meine Familie stammt. Deshalb sage ich jetzt immer wieder im Scherz: Es ist anscheinend mein Schicksal, dass ich nicht einmal in meinem eigenen, kleinen Dorf der beste Filmregisseur sein kann (lacht). Ich finde es freilich toll, in solcher Nachbarschaft zu sein, wenn ich meine Großeltern besuche. Aber was das Filmen betrifft, gehe ich meinen eigenen Weg.



Wie ist zurzeit die Situation für Filmemacher in Serbien? Wie wichtig sind länderübergreifende Produktionen, zum Beispiel mit Österreich?

Viele Talente, sehr wenig Geld. So ist es in Serbien. Die Koproduktionen sind der einzig mögliche Weg.