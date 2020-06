Nur keine Schwarz-Weiß-Malerei

Der Dirigent weiter: "All das spiegelt sich in der Musik wider. Wobei eines bemerkenswert ist. Mussorgsky und damit auch Schostakowitsch werten nicht. Sie erlauben sich kein Urteil darüber, was jetzt gut oder böse ist. So etwas finden wir sonst nur bei Richard Wagner. Er hat auch einige seiner Protagonisten, die man gemeinhin als ,böse‘ bezeichnen könnte, mit der schönsten Musik bedacht. In ,Chowanschtschina‘ gibt es kein Schwarz oder Weiß, dafür aber viele Graustufen."

Nach der Staatsopern-Premiere widmet sich Bychkov wieder anderen Komponisten. "In Covent Garden folgt Mozarts ,Così fan tutte‘, in Madrid Wagners ,Parsifal‘ und dann in Covent Garden etwas Russisches: Tschaikowskys ,Eugen Onegin‘." Gibt es auch für Wien weitere Pläne? "Wir werden sehen. Ich liebe diese Stadt und bin für Angebote offen."

www.semyonbychkov.com