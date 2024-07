Selbstentblößung

"Luisa sucht geilen Daddy und Feminist“, stand in der Betreffzeile des eMails, und ich dachte, dass der Spamfilter mal wieder versagt hatte. Aber nein, es war ein Programmtipp von ATV für das Format „Drunk Dates“: Eine Datingshow, in der sich die Teilnehmenden zuerst einen Alkoholspiegel antrinken müssen, bevor sie in der Ecke eines Wiener Cafés aufeinander losgelassen werden.