Sein oder nicht sein - oder gar twittern?

Doch liegt die Kultur nicht so fern, wie man denken möchte. Es ist ja ihre ureigenste Eigenschaft, zu bewegen, emotional, gedanklich. Damit würde die Kultur gut in jenen Mechanismus passen, der durch Plattformen wie Facebook oder Twitter in den Vordergrund gerückt ist: Was geht das jetzt eigentlich mich an? Die persönliche Reaktion auf etwas – es ist relativ egal, was –, ist nämlich der Treibstoff der Social-Media-Diskussionen.

Wenn die Kultur in diesen vorkommen will, muss sie bei diesem Pingpong-Spiel von Vorlage und Reaktion mitspielen. Und es mangelt nicht an aktuellen Bezügen, nicht zuletzt bei den Sommerfestspielen. Viel Aufmerksamkeit erregte zuletzt die nicht eben neue Erkenntnis, dass im "Parsifal" ja auch der Islam eine Rolle spielt. Immerhin einer der Brennpunkte vieler aktueller Diskussionen, zu denen jeder eine Meinung hat (und fleißig postet).

Doch aus Wagners wunderbarem Fünf-Stunden-Gesamtkunstwerk, das mit den Worten "Erlösung dem Erlöser" endet, ist schwerlich eine Tweetvorlage für aktuelle Fragen über den Islam zu machen.

Wer wurde da gleich noch mal erlöst?