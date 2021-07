"Seasons of Festivals": Electric Daisy Festival im Live-Stream

Während in Nickelsdorf das Nova Rock (von dort berichtet Kollegin Schokarth) über die Bühne geht, findet knapp 9500 Kilometer entfernt der Electric Daisy Carnival statt. Sogar mit österreichischer Beteiligung: Camo & Krooked werden den Amerikanern (und sicher auch einigen Touristen) ordentlich einheizen.

Wie der Name schon sagt, ist das dreitägige Festival ein bizarr-bunter Karneval mit hunderten Electronic-Acts auf acht Bühnen. Bereits zum 21. Mal findet das Spektakel statt, seit 2011 ist Las Vegas die Heimat der skurrilen Show. Neben der Musik - auf dem LineUp finden sich Namen wie Above & Beyond, Alison Wonderland, Tiesto, Major Lazer und Axwell^Ingrosso - zeigen auch hunderte Performance-Künstler ihre Shows, werden gefühlt tausende Feuerwerke in den Himmel geschossen und auch die (wahrscheinlich) größte Diskokugel der Welt hängt dort. Was wäre Las Vegas ohne Hochzeit? Richtig, nicht Las Vegas. Deshalb können sich verliebte Paare auch dort das Ja-Wort geben - 225 Paare haben das in den vergangenen Jahren übrigens schon getan.

Ein Trip in die Wüste von Nevada rentiert sich also, wer es sich vorab einmal anschauen will, hat dank den Kollegen von Red Bull TV die Möglichkeit. Zum ersten Mal sind sie live dabei und bieten weltweit die Möglichkeit via Stream dabei zu sein. Entweder direkt unten im Player oder bei den Kollegen auf redbull.tv/electricdaisycarnival.